Росстандарт принял новый ГОСТ на творог, он вступит в силу в 2027 году
Росстандарт принял обновленную версию ГОСТа на творог. Новые стандарты начнут действовать с января 2027 года. Об этом сообщило издание «Известия».
"Новая редакция стандарта сохраняет традиционный объект стандартизации — классический творог как кисломолочный продукт — и одновременно уточняет ряд показателей с учетом современной практики", — подчеркнули в Росстандарте.
Среди изменений: расширен список сырья (пастеризованное и сгущенное молоко), снижены нормы белка (14%, 15%, 17% в зависимости от жирности), установлен нижний порог кислотности (150 градусов Тернера), повышен минимальный порог влажности (65%).
Отмечается, что новый ГОСТ рекомендательный, обязателен только при указании в законе, контракте или регламенте.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.