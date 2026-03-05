Росстандарт принял новый ГОСТ на творог, он вступит в силу в 2027 году

Среди изменений: расширен список сырья (пастеризованное и сгущенное молоко), снижены нормы белка (14%, 15%, 17% в зависимости от жирности), установлен нижний порог кислотности (150 градусов Тернера), повышен минимальный порог влажности (65%). Отмечается, что новый ГОСТ рекомендательный, обязателен только при указании в законе, контракте или регламенте.