Российские войска освободили населенный пункт Яровая в ДНР

ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ. Российские средства ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 410 БПЛА самолетного типа ВСУ. Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 215 военных.