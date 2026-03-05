«РИА Новости»: в России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году

Пилотный проект по информированию должников о судебных решениях через «Госуслуги» и ГИС ЖКХ стартует в нескольких регионах к концу 2026 года. Полноценная работа сервиса планируется к четвертому кварталу 2027 года под руководством Минстроя и Минцифры России.

В России появится электронная система для взыскания долгов за ЖКУ к 2027 году. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства.

