Психиатры: в РФ в марте увеличится число психозов

С приходом весны меняются биоритмы. Многие ищут отдых и прогулки, но тревожность и депрессия могут обостриться. Раздражительность, нарушения сна и неуверенность в себе усиливаются. Особенно страдают зависимые и люди с психическими расстройствами.

В марте в России ожидается увеличение числа психозов, предупреждают специалисты в области психиатрии. Об этом сообщили в телеграм-канале «Баррель черной икры».

