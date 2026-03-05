«Ъ»: производство пива и сидра в России снизилось на 10,4%

В феврале 2026 года производство напитков брожения в России сократилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников алкогольного рынка. Речь идет о пиве, пивных напитках, сидре, пуаре и медовухе. При этом спад усилился по сравнению с январем — тогда выпуск такой продукции снизился лишь на 1,8%.

Эксперты связывают падение производства с заметным снижением розничных продаж. За последний год реализация пива и пивных напитков сократилась более чем на 15%.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель заявил, что на продажи пивоваренной продукции в январе и феврале повлияла холодная погода. По его словам, низкие температуры снижают потребление пива и посещаемость баров и ресторанов. Кроме того, сильные снегопады осложнили междугородные перевозки, из-за чего часть продукции осталась на складах.

Эксперт добавил, что с начала марта ситуация на рынке постепенно начала улучшаться.