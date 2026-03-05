Префектура Солотчи очистила еще несколько улиц от снега
Префектура Солотчи отрабатывает обращения жителей. Об этом ее пресс-служба сообщила в соцсетях. Очистка дорог общего пользования прошла по следующим улицам: Гайдара; Дунай; Казанская; Мещерская; Школьная; Первомайская; Лесная; Вольная. Отмечается, из-за погодных условий качество уборки неидеальное, но работы будут продолжаться.
