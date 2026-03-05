Осужденные рязанской колонии изготовили для своих родных открытки к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники психологической лаборатории учреждения организовали занятия по арт-терапии, на которых осужденные изготавливают открытки для своих матерей, жен, сестер и дочерей. Психологи ИК-5 отмечают, что такие творческие занятия помогают снизить уровень стресса и тревожности у осужденных, приносят положительные эмоции и уверенность в себе. Кроме того, они способствуют укреплению социальных связей и поддержанию отношений с близкими. Отмечается, что готовые работы отправят почтой родным осужденных.

