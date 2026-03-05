Опубликован прогноз погоды на 6 марта в Рязанской области
В пятницу, 6 марта, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -10, -5°С, днём ожидается до -5, 0 °C.
Опубликован прогноз погоды на 6 марта в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ЦГМС.
В пятницу, 6 марта, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Гололедица.
Ветер северный, 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до -10, -5°С, днём ожидается до -5, 0 °C.