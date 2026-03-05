Около 4 млн россиян получат пенсии досрочно из-за 8 Марта

Часть российских пенсионеров получит выплаты за март досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Перенос связан с длинными выходными, приуроченными к Международному женскому дню. Россиянам, которые обычно получают пенсии на банковские карты с 7 по 9 марта, деньги перечислят 6 марта — в последний рабочий день перед праздниками.

В Соцфонде уточнили, что досрочно средства поступят автоматически, подавать какие-либо заявления не требуется.

Если вместе с пенсией гражданин получает и другие выплаты Социального фонда, они также будут перечислены заранее.

Доставка пенсий через почтовые отделения также может измениться. Тем, кто обычно получает выплаты 8 марта, деньги принесут заранее, поскольку в праздничный день доставка не осуществляется. При этом пенсионерам, получающим пенсию 7-го и 9-го числа, выплаты доставят по обычному графику.

В Социальном фонде напомнили, что досрочная выплата распространяется на все виды пенсий — страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности.

По предварительным данным, предпраздничная доставка выплат коснется около 4 млн россиян.