Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
570
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 456
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
796
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 338
Около 4 млн россиян получат пенсии досрочно из-за 8 Марта
В Соцфонде уточнили, что досрочно средства поступят автоматически, подавать какие-либо заявления не требуется.

Если вместе с пенсией гражданин получает и другие выплаты Социального фонда, они также будут перечислены заранее.

Доставка пенсий через почтовые отделения также может измениться. Тем, кто обычно получает выплаты 8 марта, деньги принесут заранее, поскольку в праздничный день доставка не осуществляется. При этом пенсионерам, получающим пенсию 7-го и 9-го числа, выплаты доставят по обычному графику.

В Социальном фонде напомнили, что досрочная выплата распространяется на все виды пенсий — страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности.

По предварительным данным, предпраздничная доставка выплат коснется около 4 млн россиян.