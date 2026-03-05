Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
Сбт, 07
ЦБ USD 78.19 0.39 06/03
ЦБ EUR 90.79 0.04 06/03
Нал. USD 79.25 / 78.65 05/03 18:20
Нал. EUR 91.85 / 92.50 05/03 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 часов назад
377
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
598
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 524
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
806
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Новым зампрокурора Рязанской области назначен Вячеслав Шерстнев
Шерстнев родился в 1987 году в Московской области. Начал работать в прокуратуре в 2010 году в должности помощника Люберецкого городского прокурора Московской области. С февраля 2020 года по октябрь 2022 года проходил службу в центральном аппарате Генеральной прокуратуры РФ. С октября 2022 года по ноябрь 2023 года замещал должность Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. В декабре 2023 года назначен на должность начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Рязанской области.

Новым зампрокурора Рязанской области назначен Вячеслав Шерстнев. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Шерстнев родился в 1987 году в Московской области. Начал работать в прокуратуре в 2010 году в должности помощника Люберецкого городского прокурора Московской области.

С февраля 2020 года по октябрь 2022 года проходил службу в центральном аппарате Генеральной прокуратуры РФ.

С октября 2022 года по ноябрь 2023 года замещал должность Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В декабре 2023 года назначен на должность начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Рязанской области.