Новым зампрокурора Рязанской области назначен Вячеслав Шерстнев

Шерстнев родился в 1987 году в Московской области. Начал работать в прокуратуре в 2010 году в должности помощника Люберецкого городского прокурора Московской области. С февраля 2020 года по октябрь 2022 года проходил службу в центральном аппарате Генеральной прокуратуры РФ. С октября 2022 года по ноябрь 2023 года замещал должность Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. В декабре 2023 года назначен на должность начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Рязанской области.

