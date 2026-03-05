Новым зампрокурора Рязанской области назначен Вячеслав Шерстнев
Шерстнев родился в 1987 году в Московской области. Начал работать в прокуратуре в 2010 году в должности помощника Люберецкого городского прокурора Московской области. С февраля 2020 года по октябрь 2022 года проходил службу в центральном аппарате Генеральной прокуратуры РФ. С октября 2022 года по ноябрь 2023 года замещал должность Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. В декабре 2023 года назначен на должность начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Рязанской области.
Новым зампрокурора Рязанской области назначен Вячеслав Шерстнев. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Шерстнев родился в 1987 году в Московской области. Начал работать в прокуратуре в 2010 году в должности помощника Люберецкого городского прокурора Московской области.
С февраля 2020 года по октябрь 2022 года проходил службу в центральном аппарате Генеральной прокуратуры РФ.
С октября 2022 года по ноябрь 2023 года замещал должность Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В декабре 2023 года назначен на должность начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Рязанской области.