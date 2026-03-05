На Урале рецидивист убил свою бывшую жену на рабочем месте из ревности
Выяснилось, что мужчина увидел ее с другим и набросился с ножом. У Виктории осталось шестеро детей. Отмечается, что 41-летний мужчина шесть раз привлекался к уголовной ответственности по различным статьям, включая кражу, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, угон и нарушения правил дорожного движения. В результате инцидента его задержали.
Ревнивец-рецидивист зарезал бывшую супругу Викторию (на фото) прямо на работе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости 18+".
