На Урале рецидивист убил свою бывшую жену на рабочем месте из ревности

Выяснилось, что мужчина увидел ее с другим и набросился с ножом. У Виктории осталось шестеро детей. Отмечается, что 41-летний мужчина шесть раз привлекался к уголовной ответственности по различным статьям, включая кражу, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, угон и нарушения правил дорожного движения. В результате инцидента его задержали.

Фото: соцсети.