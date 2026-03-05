На 63-м году жизни умер оператор «Ментовских войн» и «Улицы разбитых фонарей»

На 63-м году жизни скончался российский кинооператор и актер Тимур Искяндаров. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его друга Константина Рассолова.
Отмечается, что Искяндаров ушел из жизни во сне. Накануне оператор не жаловался на здоровье и имел много планов.
По словам Рассолова, за несколько дней до своей кончины Искяндаров активно работал над несколькими проектами, включая многосерийный фильм и завершение строительства загородного дома. Его голос в последнем разговоре звучал вполне обычно, и он не высказывал никаких жалоб.
Тимур Искяндаров оставил значительный след в российском кинематографе. Он работал над такими известными сериалами, как «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Тайны следствия». Также он снимался в проектах «Клеймо» и «Крот 2», а его вклад в киноиндустрию будет долго помнить зрительская аудитория.
Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны».