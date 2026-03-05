Халиков рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в Рязанской области

Зампред рязанского правительства Рустам Халиков рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в Рязанской области. Информация прозвучала на публичном отчете «Час с зампредом» 5 марта.

Халиков отметил, что регион относится к территориям с высокой пожарной опасностью: здесь около 100 тысяч гектаров торфянников и значительные лесные массивы. Вопрос актуален не только для региона, но и для соседей. Для оперативного реагирования было подписано соглашение о взаимопомощи, подписанное между мэром Москвы и губернатором Рязанской области.

Халиков сообщил, что региональная группировка сил для борьбы с пожарами насчитывает более 2200 человек и свыше 1700 единиц техники. В 2025 году существенную поддержку оказали специалисты из Москвы. Их помощь заключалась не только в тушении возгораний, но и в профилактике. Было проложено более четырех тысяч километров минерализованных полос, опахано свыше 1700 социально значимых объектов, расчищено и приведено в нормативное состояние 300 водоемов, которые могут использоваться для забора воды.

«Это хороший задел на будущие ближайшие года. Нам главное — это поддерживать», — подчеркнул зампред правительства.

Ранее РЗН. Инфо выяснило, что новую технику приобретут за 35,4 миллиона рублей.

Репортаж РЗН. Инфо из штаба, где в пожароопасный период 2025 года разместили группировку по предотвращению пожаров из Москвы, можно посмотреть по ссылке.