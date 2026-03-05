Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
Сбт, 07
ЦБ USD 78.19 0.39 06/03
ЦБ EUR 90.79 0.04 06/03
Нал. USD 79.25 / 78.65 05/03 18:20
Нал. EUR 91.85 / 92.50 05/03 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 часов назад
377
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
598
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 524
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
806
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Госдума предложила сделать бесплатными звонки в посольства россиянам за рубежом
Депутат Артем Прокофьев от КПРФ обратился с этой инициативой к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, передает РИА Новости. По словам Прокофьева, многие россияне, отдыхающие за границей, не имеют зарубежных платежных карт и берут с собой только наличные деньги. В экстренных ситуациях у них может не быть средств на звонки в консульства.

В Госдуме предложили сделать звонки в российские посольства бесплатными для туристов, находящихся за границей. Депутат Артем Прокофьев от КПРФ обратился с этой инициативой к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, передает РИА Новости.

По словам Прокофьева, многие россияне, отдыхающие за границей, не имеют зарубежных платежных карт и берут с собой только наличные деньги. В экстренных ситуациях у них может не быть средств на звонки в консульства. Отмечается, что особенно актуально в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда добраться до посольств может быть опасно.

Депутат предложил закрепить право на бесплатные звонки в консульства и диппредставительства России за пределами страны через российских операторов связи. Он отметил, что в случае чрезвычайной ситуации такой звонок может стать первым шагом к помощи.