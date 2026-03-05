Госдума предложила сделать бесплатными звонки в посольства россиянам за рубежом

По словам Прокофьева, многие россияне, отдыхающие за границей, не имеют зарубежных платежных карт и берут с собой только наличные деньги. В экстренных ситуациях у них может не быть средств на звонки в консульства. Отмечается, что особенно актуально в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда добраться до посольств может быть опасно.

Депутат предложил закрепить право на бесплатные звонки в консульства и диппредставительства России за пределами страны через российских операторов связи. Он отметил, что в случае чрезвычайной ситуации такой звонок может стать первым шагом к помощи.