ФАС: рязанский салон «Дом здоровья» незаконно заманивал пенсионеров гречкой и массажерами

Антимонопольный орган получил жалобу на салон «Дом Здоровья» за рекламную акцию для пенсионеров. Она предлагала бесплатный набор продуктов (макароны, гречка, печенье, чай, сахар, масло) с 24 по 29 ноября с 10:00 до 14:00. Для получения еды нужно было посетить салон несколько раз для тестирования массажеров и обзоров товаров, после чего предлагалось приобрести абонемент. Однако в рекламе это не указали. Комиссия признала эту рекламу незаконной.