Эксперты: в 2027 году маткапитал может превысить миллион рублей

К 2027 году материнский капитал может вырасти до более 1 миллиона рублей при сохранении текущих темпов роста выплат. Об этом сообщила «Известиям"заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.

«Превышение порога в 1 млн рублей материнским капиталом возможно уже в 2027 году в его максимальном размере», — сказала Макаренцева «РИА Новости».

Эксперт прогнозирует достижение выплат в 1 млн рублей при сохранении текущих темпов и без изменений в социальной политике. Это символическое изменение покажет усиление поддержки семей с детьми в условиях инфляции. С 1 февраля 2026 года материнский капитал в России увеличен на 5,6%: на первого ребенка — почти 729 тысяч рублей, на второго — около 235 тысяч для семей, уже получавших выплаты на первого, или 963 тысячи для новых получателей.