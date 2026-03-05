Более 100 человек осмотрели врачи из отдаленного села Рязанской области по программе «Поезд здоровья»

Более 100 человек осмотрели врачи из отдаленного села Пичкиряево по программе «Поезд здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Фото: Минздрав Рязанской области.