Жителя Рязани обвинили в хищении более 405 млн рублей

В прокуратуре Рязанской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Рязани. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, мужчина, обладая знаниями о работе рынка межбанковского обмена валюты, предлагал гражданам инвестировать средства в финансовые инструменты на валютном рынке.

По версии следствия, мужчина, обладая знаниями о работе рынка межбанковского обмена валюты, предлагал гражданам инвестировать средства в финансовые инструменты на валютном рынке. Он заключал договоры займа и обещал доход, значительно превышающий рыночные ставки.

Следствие считает, что обвиняемый изначально не планировал возвращать деньги. В результате, по данным правоохранительных органов, он похитил у 161 гражданина более 405 млн рублей.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Советский районный суд Рязани.