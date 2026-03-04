Желтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области

Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за гололедицы. Оно будет действовать до 6 марта. Ранее стало известно, что в Рязанской области ожидается мокрый снег и плюсовая температура.