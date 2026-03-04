В Волгограде показали повреждения после ночной атаки ВСУ

В сети опубликовали фотографии с последствиями ночной атаки на Волгоград. Снимки разместил Telegram-канал «Осторожно, новости». На кадрах видны поврежденные магазин и жилой пятиэтажный дом: в зданиях выбиты окна, на фасадах заметны следы гари, рядом лежат обломки. Также на фото запечатлен автомобиль с повреждениями.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате произошедшего пострадали пять человек. Повреждения также зафиксированы в Среднеахтубинском районе. В Тракторозаводском районе Волгограда была атакована квартира в многоквартирном доме, в соседних квартирах выбило стекла.

На время работы оперативных служб для жителей открыли пункт временного размещения в школе № 1.