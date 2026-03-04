В Татарстане местный хоккеист свел счеты с жизнью из-за безответной любви

Известно, что 18-летний Булат (на фото) увлекался спортом и играл в хоккей. Однако это не помогло устроить его личное счастье: понравившаяся Булату девушка не ответила взаимностью на его чувства, и молодой человек наложил на себя руки.