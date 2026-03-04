В рязанском доме XIX века обвалилась входная группа

По словам очевидцев, обрушение произошло в доме Алабина, на углу улиц Скоморошинской и Салтыкова-Щедрина. Отмечается, что здание подтапливало с крыши. Известно, что дом, пример рядовой деревянной застройки Рязани, построен в XIX веке. Он является памятником архитектуры регионального значения.

Фото: «Рязанский формат», «Яндекс Карты».