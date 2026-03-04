В Рязанской области столкнулись большегрузная фура и «Газель»
Утром в среду, 4 марта, в Рыбном произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили на сайте «Рыбное. нет». По словам очевидцев, на перекрестке улиц Макаренко и Перспективной столкнулись большегрузная фура и автомобиль «Газель». В результате аварии транспортные средства заблокировали проезжую часть, чем затруднили движение. Отмечается, что на месте работали полицейские, они регулировали дорожное движение и выясняли причины происшествия. Информация о пострадавших пока уточняется.
