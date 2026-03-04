В Рязанской области отремонтируют дорогу, связывающую детсад, спортшколу, больницу и храм

По поручению губернатора к августу в Александро-Невском отремонтируют дорогу к новому детскому саду на 100 воспитанников. Завершение строительства запланировано на лето 2026 года. Об этом сообщили на заседании правительства Рязанской области Павел Малков. Планируется, что новое дошкольное учреждение будет современным и удобным для детей. В связи с этим детей из двух других детских садов переведут в новое здание.

По поручению губернатора к августу в Александро-Невском отремонтируют дорогу к новому детскому саду на 100 воспитанников. Завершение строительства запланировано на лето 2026 года. Об этом сообщили на заседании правительства Рязанской области Павел Малков, передают «Рязанские ведомости».

Планируется, что новое дошкольное учреждение будет современным и удобным для детей. В связи с этим детей из двух других детских садов переведут в новое здание.

Также, по словам губернатора региона, строительство ведется по графику и завершится в установленные сроки. Помимо самого здания, планируется провести работы по благоустройству прилегающей к нему территории. Также будет построена восьмисотметровая дорога, которая свяжет детский сад, спортивную школу, больницу и храм, расположенные в центре поселка.