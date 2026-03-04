Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 2026 16:25
455
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 2026 14:46
3 175
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
768
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 299
В Рязанской области отремонтируют дорогу, связывающую детсад, спортшколу, больницу и храм
По поручению губернатора к августу в Александро-Невском отремонтируют дорогу к новому детскому саду на 100 воспитанников. Завершение строительства запланировано на лето 2026 года. Об этом сообщили на заседании правительства Рязанской области Павел Малков, передают «Рязанские ведомости».

Планируется, что новое дошкольное учреждение будет современным и удобным для детей. В связи с этим детей из двух других детских садов переведут в новое здание.

Также, по словам губернатора региона, строительство ведется по графику и завершится в установленные сроки. Помимо самого здания, планируется провести работы по благоустройству прилегающей к нему территории. Также будет построена восьмисотметровая дорога, которая свяжет детский сад, спортивную школу, больницу и храм, расположенные в центре поселка.