В Рязанской области осудят 20-летнюю женщину за вымогательство

Прокуратура Путятинского района предъявила обвинение 20-летней жительнице Клепиковского района по статье 163 УК РФ (пункт «г» части 2) за вымогательство. Отмечается, что в августе 2025 года она угрожала жителю Путятинского округа распространить ложные сведения о якобы совершенном им противоправном деянии и получила от него свыше 800 тысяч рублей. Уголовное дело передали в Шацкий районный суд для дальнейшего рассмотрения.