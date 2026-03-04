В Рязанской области мужчине угрожали ножом за отказ сходить в магазин

47-летний мужчина из Рыбного позвонил в полицию и сообщил, что его 38-летний гость угрожает ему кухонным ножом. Ссора началась, когда мужчины выпили и у них закончился алкоголь. Гость потребовал, чтобы хозяин квартиры пошел в магазин за спиртным, но тот вспылил. Тогда 38-летний мужчина схватил нож и пригрозил, что зарежет своего друга, если тот не выполнит его просьбу. Испуганный хозяин спрятался в другой комнате и вызвал полицию. Полицейские быстро прибыли на место и успокоили агрессивного мужчину. Его доставили в отдел полиции, где против него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

