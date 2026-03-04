В рязанских храмах заметили «похожего на Зеленского человека, вербующего прихожан»

Об этом сообщил настоятель Николо‑Ямской церкви Димитрий Фетисов. Священник сообщил, что по рязанским храмам ходит «угрюмый человек, очень похожий внешне на Зеленского». По словам Фетисова, мужчина «настойчиво пристаёт к прихожанам с предложением посетить „православный киноклуб“, который он организовал на съёмной квартире». Отмечается, что мужчина представляется Владимиром. Фетисов предостерег рязанцев и заявил, что возможно мужчина пытается создать религиозную секту.