В Рязани запретили поворот налево перед Торговым городком. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано у рязанских водителей».

Знак «Движение прямо» установили на перекрестке улиц Свободы и Рыбацкой в сентябре 2025 года. Он запрещает поворот налево.

«Давно ли висит этот знак? Повернул налево и меня приняли сотрудники ДПС», — отметил один из водителей.