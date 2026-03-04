В Рязани врачи по пояс зашли в ледяную воду, чтобы спасти утопающего пенсионера

В Рязанском микрорайоне Южный бригада скорой помощи рисковала своей жизнью, чтобы спасти 70-летнего мужчину. Об этом сообщил региональный минздрав. Отмечается, что он упал в пруд, когда пытался перейти его по льду, и не смог подняться. Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи рассказали, что им пришлось идти к пострадавшему около 15 минут по узкой тропинке, пробираясь через сугробы. Лед был очень тонким, и им пришлось пройти почти по пояс в ледяной воде. Позже к ним присоединились спасатели, и вместе они вытащили мужчину на берег. Когда медики осмотрели пациента, у него были признаки переохлаждения: посиневшая кожа, температура тела 34 градуса и дрожь. Врачи быстро оказали помощь: сняли мокрую одежду, укрыли термоодеялом и поставили капельницу. Затем мужчину доставили в больницу.

