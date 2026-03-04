В Рязани сгорело нежилое здание

В Рязани 3 марта горел нежилое здание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону. Сообщение поступило в 15:34. Отмечается, что огнем повреждено электрооборудование, стена и оконные блоки. Пожар тушили 26 человек и 8 единиц техники, а площадь возгорания составила 20 кв. метров.