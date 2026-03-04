В Рязани сбили 17-летнего пешехода, ему потребовалась помощь медиков

3 марта около 9:50 в Рязани, на улице Щорса рядом с домом 38/11, произошло ДТП. 59-летний водитель автомобиля «Рено» сбил 17-летнего молодого человека. По предварительной информации, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ему потребовалась помощь медиков. Обстоятельства устанавливаются.

3 марта около 9:50 в Рязани, на улице Щорса рядом с домом 38/11, произошло ДТП. 59-летний водитель автомобиля «Рено» сбил 17-летнего молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ему потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства устанавливаются.

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.