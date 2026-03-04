В Рязани прозвучали сирены
4 марта в Рязанской области прозвучали сирены. Все произошло в рамках всероссийской проверки систем оповещения. Сирены в регионе прозвучали два раза: в 10:40 и в 14:20. О проверке рязанцев предупреждали в рассылке РСЧС.
В Рязани прозвучали сирены. Кадры в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.
4 марта в Рязанской области прозвучали сирены. Все произошло в рамках всероссийской проверки систем оповещения.
Сирены в регионе прозвучали два раза: в 10:40 и в 14:20.
О проверке рязанцев предупреждали в рассылке РСЧС.