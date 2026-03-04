В Рязани на припаркованную машину обрушилась снежная лавина вместе с частями арматуры

По словам очевидцев, инцидент произошел 2 марта 2026 года на улице Культуры, 2/12. Сход снега обнажил арматуру, которая до сих пор представляет опасность. Спасатели оградили участок, но люди продолжают там ходить.

В Рязани на припаркованную машину обрушилась снежная лавина вместе с частями арматуры с крыши. Об этом сообщили в телеграм-канале «Жизнь Рязани».

По словам очевидцев, инцидент произошел 2 марта 2026 года на улице Культуры, 2/12. Сход снега обнажил арматуру, которая до сих пор представляет опасность. Спасатели оградили участок, но люди продолжают там ходить.

Фото: «Жизнь Рязани».