В России за неделю уменьшилась инфляция, а потребительские цены выросли на 0.03%

Инфляция в России за период с 25 февраля по 2 марта 2026 года составила 0,08%. Об этом сообщил Росстат. Неделей ранее показатель находился на уровне 0,19%. С начала марта потребительские цены выросли на 0,03%.

За отчетную неделю заметнее всего подорожали куриные яйца — на 3,3%. Также выросли цены на сахар, пшеничную муку и водку (+0,4%), говядину, мясные консервы для детского питания, ржаной хлеб и пшено (+0,3%).

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,5%. Сильнее всего снизились цены на огурцы (-7,1%). В то же время подорожали помидоры (+3,8%), морковь (+2,5%), капуста (+1,4%) и картофель (+1,1%).

Бензин вырос в цене на 0,1%, стоимость дизельного топлива почти не изменилась. Подорожал проезд в общественном транспорте, а также путевки в дома отдыха и санатории.