Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
Чтв, 05
Птн, 06
-5°
ЦБ USD 77.8 0.19 05/03
ЦБ EUR 90.75 0.44 05/03
Нал. USD 78.55 / 78.30 04/03 18:20
Нал. EUR 91.31 / 91.97 04/03 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
520
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 336
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
783
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 319
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России за неделю уменьшилась инфляция, а потребительские цены выросли на 0.03%
Инфляция в России за период с 25 февраля по 2 марта 2026 года составила 0,08%. Об этом сообщил Росстат. Неделей ранее показатель находился на уровне 0,19%. С начала марта потребительские цены выросли на 0,03%.

Инфляция в России за период с 25 февраля по 2 марта 2026 года составила 0,08%. Об этом сообщил Росстат. Неделей ранее показатель находился на уровне 0,19%.

С начала марта потребительские цены выросли на 0,03%.

За отчетную неделю заметнее всего подорожали куриные яйца — на 3,3%. Также выросли цены на сахар, пшеничную муку и водку (+0,4%), говядину, мясные консервы для детского питания, ржаной хлеб и пшено (+0,3%).

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,5%. Сильнее всего снизились цены на огурцы (-7,1%). В то же время подорожали помидоры (+3,8%), морковь (+2,5%), капуста (+1,4%) и картофель (+1,1%).

Бензин вырос в цене на 0,1%, стоимость дизельного топлива почти не изменилась. Подорожал проезд в общественном транспорте, а также путевки в дома отдыха и санатории.