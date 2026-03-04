В Петербурге семейную пару обвиняют в насилии над тремя детьми

В Санкт-Петербурге арестовали супругов, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений против несовершеннолетних. Факт задержания подтвердили в объединенной пресс-службе судов города. По версии следствия, не позднее 1 марта 2026 года фигуранты совершили противоправные действия в отношении троих несовершеннолетних. 2 марта подозреваемых задержали и предъявили обвинение. Согласно материалам дела, 36-летний мужчина и его 35-летняя супруга обвиняются в насильственных действиях сексуального характера.

Красногвардейский районный суд избрал в отношении Романа и Татьяны Салаховых меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 апреля 2026 года. Им предъявлено обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ.

По информации СМИ, поводом для проверки стал звонок дочери обвиняемых в экстренные службы. В дальнейшем автомобиль семьи обнаружили сотрудники Росгвардии, после чего супругов задержали.

Расследование продолжается.