В Госдуме предложили увеличить больничный по уходу за ребенком до 90 дней

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила председателю Социального фонда России Сергею Чиркову письмо с предложением увеличить лимит оплачиваемого больничного по уходу за ребенком с 60 до 90 календарных дней в году. Документ находится в распоряжении ТАСС.

В обращении предлагается внести изменения в законодательство и установить лимит в 90 дней, а для детей младше пяти лет при особых заболеваниях — до 120 дней в год.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности при уходе за ребенком до восьми лет выплачивается в размере 100% среднего заработка. При этом оплачиваются не более 60 календарных дней в год, а при заболеваниях из специального перечня — до 90 дней.