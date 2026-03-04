В 2025 году как минимум семь человек нашлись в рязанских лесах благодаря проекту «Стрелки». Об этом сообщил «Вечерней Рязани» руководитель поисково-спасательного отряда «Мещера» Евгений Ильин.
Проект «Стрелки» от петербургского объединения «Экстремум» в Рязанской области с 2024 года размещает указатели с направлением и расстоянием до населенных пунктов или дорог в местах частых потерь людей.
Стрелки пронумерованы, содержат телефон ЕДДС и инструкцию, их изготовила компания «Альтернативные системы». На территории Рязанского района уже около таких 100 указателей, за которыми следят волонтеры. Отмечается, что за прошлый год семь человек спаслись благодаря им. Перед новым лесным сезоном указатели актуализировали, изготавливают новые взамен поврежденных. Отряд планирует увеличить их количество.