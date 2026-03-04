В 2025 году как минимум семь человек нашлись в рязанских лесах благодаря проекту «Стрелки»

Проект «Стрелки» от петербургского объединения «Экстремум» в Рязанской области с 2024 года размещает указатели с направлением и расстоянием до населенных пунктов или дорог в местах частых потерь людей. Стрелки пронумерованы, содержат телефон ЕДДС и инструкцию, их изготовила компания «Альтернативные системы». На территории Рязанского района уже около таких 100 указателей, за которыми следят волонтеры.