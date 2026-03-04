Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 2026 16:25
484
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 2026 14:46
3 243
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
772
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 309
В 2025 году как минимум семь человек нашлись в рязанских лесах благодаря проекту «Стрелки»
В 2025 году как минимум семь человек нашлись в рязанских лесах благодаря проекту «Стрелки». Об этом сообщил «Вечерней Рязани» руководитель поисково-спасательного отряда «Мещера» Евгений Ильин.

Проект «Стрелки» от петербургского объединения «Экстремум» в Рязанской области с 2024 года размещает указатели с направлением и расстоянием до населенных пунктов или дорог в местах частых потерь людей.

Стрелки пронумерованы, содержат телефон ЕДДС и инструкцию, их изготовила компания «Альтернативные системы». На территории Рязанского района уже около таких 100 указателей, за которыми следят волонтеры. Отмечается, что за прошлый год семь человек спаслись благодаря им. Перед новым лесным сезоном указатели актуализировали, изготавливают новые взамен поврежденных. Отряд планирует увеличить их количество.