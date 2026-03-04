Стало известно, кому рязанцы готовы дать деньги в долг

В случае нехватки средств 21% опрошенных предпочли бы обратиться в кредитные организации, тогда как 10% чаще всего занимают деньги у родственников, а 5% — у друзей. Интересно, что 1% рязанцев готов занять деньги коллегам, в то время как 61% респондентов не берут деньги взаймы вообще. Что касается тех, кто готов одалживать деньги, то 20% рязанцев чаще всего помогают друзьям, 17% — родственникам, и лишь 4% — коллегам. При этом каждый второй респондент (51%) не готов одалживать деньги никому. Суммы, которые рязанцы готовы занять, также варьируются: в среднем 18 000 рублей родственнику, 15 000 рублей другу и 7 500 рублей коллеге.

Согласно недавнему опросу, проведенному SuperJob, рязанцы поделились своими предпочтениями относительно того, кому они готовы давать деньги в долг.

В случае нехватки средств 21% опрошенных предпочли бы обратиться в кредитные организации, тогда как 10% чаще всего занимают деньги у родственников, а 5% — у друзей. Интересно, что 1% рязанцев готов занять деньги коллегам, в то время как 61% респондентов не берут деньги взаймы вообще.

Что касается тех, кто готов одалживать деньги, то 20% рязанцев чаще всего помогают друзьям, 17% — родственникам, и лишь 4% — коллегам. При этом каждый второй респондент (51%) не готов одалживать деньги никому.

Суммы, которые рязанцы готовы занять, также варьируются: в среднем 18 000 рублей родственнику, 15 000 рублей другу и 7 500 рублей коллеге.