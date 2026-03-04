Средняя стоимость лекарственной корзины в Рязани составила 7026 рублей

В феврале аптечный рынок частично восстановился после январского снижения. По данным индекса Megapteka.ru, в среднем продажи выросли на 4,9% в рублях, а цены увеличились на 3,1%. Эксперты отмечают, что рост носил умеренный характер и стал коррекцией после спада начала года.
Средняя стоимость лекарственной корзины по 28 городам в январе составляла 7332 рубля, в феврале — 7210 рублей (-1,66%). В Рязани показатель составил 7025,82 рубля.
Категория «Простуда и грипп» перестала снижаться: продажи в рублях выросли на 0,06%, в упаковках — на 3,8%. Доля этой группы достигла 11,58% в рублях и 19,02% в штуках. Это указывает на стабилизацию спроса после резкого январского падения и сохранение сезонной активности.
Наибольший вклад в рост рынка внесли следующие категории:
препараты от боли и воспаления — +12% в рублях (при росте цен на 27%);
средства для зрения — +9,8%;
препараты для нервной системы и психического здоровья — +6,8%;
лекарства для эндокринной системы — +6,6%;
препараты для сердца и сосудов — +4,8%.