Средняя стоимость лекарственной корзины в Рязани составила 7026 рублей

В феврале аптечный рынок частично восстановился после январского снижения. По данным индекса Megapteka.ru, в среднем продажи выросли на 4,9% в рублях, а цены увеличились на 3,1%. Эксперты отмечают, что рост носил умеренный характер и стал коррекцией после спада начала года. Средняя стоимость лекарственной корзины по 28 городам в январе составляла 7332 рубля, в феврале — 7210 рублей (-1,66%). В Рязани показатель составил 7025,82 рубля.

В феврале аптечный рынок частично восстановился после январского снижения. По данным индекса Megapteka.ru, в среднем продажи выросли на 4,9% в рублях, а цены увеличились на 3,1%. Эксперты отмечают, что рост носил умеренный характер и стал коррекцией после спада начала года.

Средняя стоимость лекарственной корзины по 28 городам в январе составляла 7332 рубля, в феврале — 7210 рублей (-1,66%). В Рязани показатель составил 7025,82 рубля.

Категория «Простуда и грипп» перестала снижаться: продажи в рублях выросли на 0,06%, в упаковках — на 3,8%. Доля этой группы достигла 11,58% в рублях и 19,02% в штуках. Это указывает на стабилизацию спроса после резкого январского падения и сохранение сезонной активности.

Наибольший вклад в рост рынка внесли следующие категории: