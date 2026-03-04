Рязань
Средняя стоимость лекарственной корзины в Рязани составила 7026 рублей
Категория «Простуда и грипп» перестала снижаться: продажи в рублях выросли на 0,06%, в упаковках — на 3,8%. Доля этой группы достигла 11,58% в рублях и 19,02% в штуках. Это указывает на стабилизацию спроса после резкого январского падения и сохранение сезонной активности.

Наибольший вклад в рост рынка внесли следующие категории:

  • препараты от боли и воспаления — +12% в рублях (при росте цен на 27%);

  • средства для зрения — +9,8%;

  • препараты для нервной системы и психического здоровья — +6,8%;

  • лекарства для эндокринной системы — +6,6%;

  • препараты для сердца и сосудов — +4,8%.