Рязанским онкологам удалось дважды сохранить почку пациента
69-летний мужчина борется с заболеванием почти 10 лет, первая операция в 2017 году успешно сохранила орган. Зимой этого года выявили рецидив — опухоль 42 мм. Обычно рекомендуется полное удаление, но на консилиуме решили провести повторную резекцию. Операция была сложной из-за изменений в тканях, но рязанские онкологи успешно удалили опухоль, сохранив функцию почки.
Рязанским онкологам удалось дважды сохранить почку пациента. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Рязанской области.
69-летний мужчина борется с заболеванием почти 10 лет, первая операция в 2017 году успешно сохранила орган. Зимой этого года выявили рецидив — опухоль 42 мм. Обычно рекомендуется полное удаление, но на консилиуме решили провести повторную резекцию. Операция была сложной из-за изменений в тканях, но рязанские онкологи успешно удалили опухоль, сохранив функцию почки. Этот случай показывает, что регулярная диагностика может обеспечить качественную жизнь даже при рецидиве.
Фото: Минздрав Рязанской области.