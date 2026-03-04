Рязанским онкологам удалось дважды сохранить почку пациента

69-летний мужчина борется с заболеванием почти 10 лет, первая операция в 2017 году успешно сохранила орган. Зимой этого года выявили рецидив — опухоль 42 мм. Обычно рекомендуется полное удаление, но на консилиуме решили провести повторную резекцию. Операция была сложной из-за изменений в тканях, но рязанские онкологи успешно удалили опухоль, сохранив функцию почки.