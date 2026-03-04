Рязанский самбист получил бронзу на чемпионате России
Соревнования проходят в Санкт-Петербурге с 2 по 6 марта, в них участвуют около тысячи спортсменов, соревнующихся в номинациях спортивного и боевого самбо. Рауль Бабаев, выпускник спортивной школы олимпийского резерва «Родной край — спорт», завоевал бронзу в весовой категории до 88 кг.
Рязанский спортсмен занял третье место на чемпионате России по самбо. Об этом сообщает региональное министерство спорта.
Соревнования проходят в Санкт-Петербурге с 2 по 6 марта, в них участвуют около тысячи спортсменов, соревнующихся в номинациях спортивного и боевого самбо.
Рауль Бабаев, выпускник спортивной школы олимпийского резерва «Родной край — спорт», завоевал бронзу в весовой категории до 88 кг.
Фото: минспорт Рязанской области.