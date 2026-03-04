Рязанцы заметили неработающий светофор на проезде Шабулина
Фотографии редакции РЗН. Инфо прислали читатели. Как отмечают очевидцы, светофор неисправен уже третий день. «Как в прошлом году, месяц не работал, пока не сбили человека», — пишут местные жители.
