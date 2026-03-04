Рязанцы сообщили о перекрытии улицы Сережина Гора

В районе Шереметьево-Песочня перекрыта улица Сережина Гора. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил читатель. Со слов водителя, знаков никаких нет, но на въезде со стороны Дядькова стоит автомобиль «Газель» и оранжевые конусы, с другой же — перекрыто трактором. Уточняется, что там же заметны машины ДПС. О перекрытии улицы местные жители написали и в сервисе «Яндекс. Карты». Рязанец также отметил, что в Дядьково образовалась большая пробка.

Позже в соцсетях появились фотографии.