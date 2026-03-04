Рязанцев ждет массовое отключение холодной воды 4 марта
Ресурса не будет c 09:30 до 17:00 по адресам: Новоселов 25, 27; Тимакова 15/23, 15/23 (ГБУ РО СП № 1). Также без холодного водоснабжения c 09:30 до 17:00 останутся адреса: Гоголя 43/26, 45, 45 корп.1, 45 корп.2, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58/9, 71, 91; Черновицкая 24 корп.1, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32 корп.1, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 36, 38, 38 корп.1, 38 корп.2, 38 корп. 3. Помимо этого, отключение ХВС c 10:00 до 17:00 ожидается на улицах: Гайдара с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона); Гоголя 43/26, 45, 45 корп.1, 45 корп.2, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58/9, 71, 91 и др.
Рязанцев ждет массовое отключение холодной воды 4 марта. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Ресурса не будет c 09:30 до 17:00 по адресам:
- Новоселов 25, 27;
- Тимакова 15/23, 15/23 (ГБУ РО СП № 1).
Также без холодного водоснабжения c 09:30 до 17:00 останутся адреса:
- Гоголя 43/26, 45, 45 корп.1, 45 корп.2, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58/9, 71, 91;
- Черновицкая 24 корп.1, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32 корп.1, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 36, 38, 38 корп.1, 38 корп.2, 38 корп. 3.
Помимо этого, отключение ХВС c 10:00 до 17:00 ожидается на улицах:
- Гайдара с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
- Гоголя 43/26, 45, 45 корп.1, 45 корп.2, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58/9, 71, 91;
- Корнилова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
- Котовского с 1 по 43 (нечетная сторона) и со 2 по 20 (четная сторона);
- Кутузова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 62 (четная сторона);
- Мусоргского с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 66 (четная сторона);
- Нахимова с 1 по 13 (нечетная сторона) и со 2 по 68 (четная сторона);
- проезд Котовского с 1 по 21 (нечетная сторона);
- Ушакова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
- Черновицкая 24 корп.1, 28,28а, 30,30а, 30б, 32,32 корп.1,32 корп.2, 34,34 корп.1,34 корп.2,34 корп.3, 36,38,38 корп.1,38 корп.2,38 корп.3;
- Щорса с 1 по 37 (нечетная сторона) и со 2 по 36 (четная сторона), 2а, 2б, 2 В.
- Нахимова 1 МБОУ Шк. № 57;
- Черновицкая 32а МБОУ д/с № 145;
- Щорса 33а МБОУ д/с № 116;
- Щорса 35 а МБДУО ЦДТ Южный;
- Подкачки — Нахимова д.3а;
- ЦТП /котельные: Щорса, 5а, 38/11, Черновицкая 34а.