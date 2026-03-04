Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 2026 16:25
454
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 2026 14:46
3 175
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
768
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 299
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Рязанцев ждет массовое отключение холодной воды 4 марта
Рязанцев ждет массовое отключение холодной воды 4 марта. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Ресурса не будет c 09:30 до 17:00 по адресам:

  • Новоселов 25, 27;
  • Тимакова 15/23, 15/23 (ГБУ РО СП № 1).

Также без холодного водоснабжения c 09:30 до 17:00 останутся адреса:

  • Гоголя 43/26, 45, 45 корп.1, 45 корп.2, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58/9, 71, 91;
  • Черновицкая 24 корп.1, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32 корп.1, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 36, 38, 38 корп.1, 38 корп.2, 38 корп. 3.

Помимо этого, отключение ХВС c 10:00 до 17:00 ожидается на улицах:

  • Гайдара с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
  • Гоголя 43/26, 45, 45 корп.1, 45 корп.2, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58/9, 71, 91;
  • Корнилова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
  • Котовского с 1 по 43 (нечетная сторона) и со 2 по 20 (четная сторона);
  • Кутузова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 62 (четная сторона);
  • Мусоргского с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 66 (четная сторона);
  • Нахимова с 1 по 13 (нечетная сторона) и со 2 по 68 (четная сторона);
  • проезд Котовского с 1 по 21 (нечетная сторона);
  • Ушакова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
  • Черновицкая 24 корп.1, 28,28а, 30,30а, 30б, 32,32 корп.1,32 корп.2, 34,34 корп.1,34 корп.2,34 корп.3, 36,38,38 корп.1,38 корп.2,38 корп.3;
  • Щорса с 1 по 37 (нечетная сторона) и со 2 по 36 (четная сторона), 2а, 2б, 2 В.
  • Нахимова 1 МБОУ Шк. № 57;
  • Черновицкая 32а МБОУ д/с № 145;
  • Щорса 33а МБОУ д/с № 116;
  • Щорса 35 а МБДУО ЦДТ Южный;
  • Подкачки — Нахимова д.3а;
  • ЦТП /котельные: Щорса, 5а, 38/11, Черновицкая 34а.