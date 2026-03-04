Рязанцев ждет массовое отключение холодной воды 4 марта

Ресурса не будет c 09:30 до 17:00 по адресам: Новоселов 25, 27; Тимакова 15/23, 15/23 (ГБУ РО СП № 1). Также без холодного водоснабжения c 09:30 до 17:00 останутся адреса: Гоголя 43/26, 45, 45 корп.1, 45 корп.2, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58/9, 71, 91; Черновицкая 24 корп.1, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32 корп.1, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 36, 38, 38 корп.1, 38 корп.2, 38 корп. 3. Помимо этого, отключение ХВС c 10:00 до 17:00 ожидается на улицах: Гайдара с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона); Гоголя 43/26, 45, 45 корп.1, 45 корп.2, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58/9, 71, 91 и др.