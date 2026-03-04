Рязань
Рязанцам после жалоб на воду во дворе пообещали, что «трактор сдвинет лужу»
Жители дома № 14 по улице Великанова в Рязани написали жалобу о непроходимой из-за воды дороге во дворе дома под постами губернатора Павла Малкова. В ответ власти им пообещали, что при уборке территории «трактор постарается сдвинуть лужу».

Рязанка сфотографировала большую лужу перед подъездом, которая затрудняет проход к дому.

На обращение пришел ответ от региональной Государственную жилищную инспекцию В нем сообщалось, что на доме отсутствует ливневая канализация.

«Трактор при расчистке постарается сдвинуть лужу», написали в ведомстве.

Рязанка продолжила переписку.

«Куда трактор должен был сдвинуть лужу? Вообще какой-то странный ответ, лужа — это предмет что ли, который можно двигать… Сдвиньте тогда все лужи в городе, пожалуйста», — написала девушка.

По ее словам, проблема так и не решена. Лужа осталась на месте.