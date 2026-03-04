РСЧС предупредила рязанцев о начале проверок систем оповещения

«Проводится „Техническая проверка системы оповещения“», — говорится в сообщение. Жителей также призвали сохранять спокойствие, оставаться на своих места и не предпринимать никаких действий. Напомним, первый сигнал с 10:40 до 10:43 уже прозвучал, следующий будет слышан с 14:20 до 14:23.