РСЧС предупредила рязанцев о начале проверок систем оповещения
«Проводится „Техническая проверка системы оповещения“», — говорится в сообщение. Жителей также призвали сохранять спокойствие, оставаться на своих места и не предпринимать никаких действий. Напомним, первый сигнал с 10:40 до 10:43 уже прозвучал, следующий будет слышан с 14:20 до 14:23.
