На создание детского парка в Рязанской области потратят 86,5 миллиона рублей

Согласно проектной документации, в парке установят туалетный модуль, обустроят входную группу. В проекте предусмотрены частичный демонтаж существующих плиточных и бетонных покрытий с устройством новых.

На создание детского парка «Орленок» в Ряжске потратят 86 миллионов 533 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Старые опоры освещения заменят на современные энергоэффективные модели, а систему видеонаблюдения — на более эффективное решение. Изношенные малые архитектурные формы и ограждения уступят место новым элементам, объединенным единым стилем, при этом уникальное кованое ограждение будет сохранено, отреставрировано и интегрировано в обновленный проект.

Как указано в документах, резиновое покрытие одной из площадок сложится в абстрактный узор в виде крыльев. На территории восстановят каток, зону для настольного тенниса и игровой элемент «Гигантские шаги».

По закупке приобретут двойную стрелу для баскетбольной стойки 3,6 м (две штуки), ворота футбольные, комплект волейбольных стоек с сеткой, две велопарковки на четыре места, 15 скамеек со спинкой и подлокотниками, четыре бетонных скамейки «Бокс», шесть скамеек три яруса, 15 урн, два теннисных стола «Партия».

Также в парке появятся три детские качели «Гнездо», большой детский столик, домик с игровыми террасами, игровой комплекс «Ордос», карусель с сиденьями, детскую канатную дорогу, игровую башню «Куб» ЭКО, 12 каруселей «Квартет», качели «Журавль», скамейку «Лягуха», «Медузка» и «Бобр», беседку для новобрачных, павильон «Первых» и другие элементы благоустройства.

Ранее губернатор Павел Малков сообщал, что В Ряжске появится детский парк «Орленок».

Фото: проектная документация с сайта госзакупок.