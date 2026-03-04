Мошенники начали предлагать россиянам «горящие путевки» на весну

Злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие популярные турагентства, или взламывают аккаунты настоящих туристических менеджеров в социальных сетях. Об этом пишет «Газета. ру». Потенциальным клиентам предлагают путевки в популярные страны с крупными скидками, но при условии 100% предоплаты. После получения денег «турагент» пропадает, а фальшивый сайт или взломанная страница блокируется. В результате туристы остаются без денег и билетов.