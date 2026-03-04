Ледяная глыба повредила еще один припаркованный автомобиль в Рязани

Инцидент произошел на улице Сенной. Очевидцы сообщили, что глыба сошла на авто с крыши одного из домов. «Огромная льдина сошла на машину с крыши одного из домов на Сенной. Хорошо, что не на чью-то голову», — отметили в посте. Ранее аналогичный инцидент произошел на улице Культуры.

