Kia отзовет в России более 33 тысяч автомобилей 2011-2018 годов выпуска
Компания «Киа Россия и СНГ» отзывает в России 33 013 автомобилей Kia Rio третьего поколения (Qb), реализованных в 2011—2018 годах. Об этом сообщил Росстандарт. Причиной отзыва стало возможное короткое замыкание в блоке предохранителей. В рамках сервисной кампании на всех автомобилях бесплатно заменят мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления HECU и нанесут корректный стикер на крышку блока предохранителей.
Официальные представители компании уведомят владельцев подпадающих под отзыв машин письмом или по телефону. Проверить, участвует ли автомобиль в кампании, можно самостоятельно на сайте Росстандарта или через сервис Auto.ru.
Все работы проведут бесплатно.