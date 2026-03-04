Kia отзовет в России более 33 тысяч автомобилей 2011-2018 годов выпуска

Компания «Киа Россия и СНГ» отзывает в России 33 013 автомобилей Kia Rio третьего поколения (Qb), реализованных в 2011—2018 годах. Об этом сообщил Росстандарт. Причиной отзыва стало возможное короткое замыкание в блоке предохранителей. В рамках сервисной кампании на всех автомобилях бесплатно заменят мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления HECU и нанесут корректный стикер на крышку блока предохранителей.